В Тетюшском районе заложили аллею в честь ветеранов

Рекомендуем
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Новая аллея появилась на территории сельского Дома культуры в селе Малые Атряси Тетюшского района, пишет газета «Авангард».
В преддверии Дня памяти и скорби в честь ветеранов Великой Отечественной войны местные жители посадили 16 именных туй. Активное участие в высадке деревьев приняли также родственники фронтовиков.
Директор Малоатрясского сельского Дома культуры Халил Магсумов отметил, что такие акции очень важны, они позволяют напомнить, какой ценой был завоеван мир.
Гостей выпускного ждет вручение медалей, флешмобы, творческие номера, традиционный парад и вальс.
На обновление дворов выделено 65 млн рублей.
В преддверии Дня памяти и скорби в честь ветеранов Великой Отечественной войны местные жители посадили 16 именных туй.
Инспекторы Минэкологии РТ обеспечили перенос незаконного строения в водоохранной зоне.
Для финалисток в виде тестирования прошел заочный интеллектуальный этап, вопросы касались культуры и истории кряшен.
За подготовкой искового заявления в суд для решения земельных вопросов теперь можно обратиться в Кадастровую палату.
Дорожная авария произошла на улице Аделя Кутуя.
В течение пяти дней зрители смогут увидеть цветные и черно-белые пародии, хорроры и мелодрамы.
Фильм рассказывает о важности и пользе работы больничных клоунов для слабослышащих ребят.
Участниками лагеря стали 20 воспитанников кадетских школ – интернатов Татарстана.
Лебеди во время плавания любят вытягивать лапки над водой, и они хорошо себя чувствуют в своем новом доме.
Одно из главных условий конкурса заключается в том, что проект должен быть одобрен группой людей, для которых он создается.
На празднике присутствовали соотечественники из Бельгии, Великобритании, Франции, Италии и Германии, представители Татарстана и Башкортостана.
Теле- и радиожурналисты, работающие над сюжетами и передачами военно-патриотической тематики, собрались в Перми, чтобы поделиться достижениями.
Пьяный угонщик успел выехать на проспект и проехать довольно приличное расстояние от торгового центра, когда его остановил дорожный патруль.
Медицинские работники Актанышского района отметили профессиональный праздник.
На страницах календаря работницы завода выступали в ролях магазинных манекенов, любительниц банных забав, селянок.
Для обучения на конференции-семинаре приехали 200 делегатов из Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Пермского края и Кировской области.
Птенец упал вместе с гнездом из-за сильного ветра.
21 июняПоцелуй от иранца и рекорд посещаемости «Казань-Арены»: что окружало второй матч чемпионата мира в столице Татарстана
21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения