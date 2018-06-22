В Тетюшском районе заложили аллею в честь ветеранов

В преддверии Дня памяти и скорби в честь ветеранов Великой Отечественной войны местные жители посадили 16 именных туй.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Новая аллея появилась на территории сельского Дома культуры в селе Малые Атряси Тетюшского района, пишет газета «Авангард».

В преддверии Дня памяти и скорби в честь ветеранов Великой Отечественной войны местные жители посадили 16 именных туй. Активное участие в высадке деревьев приняли также родственники фронтовиков.

Директор Малоатрясского сельского Дома культуры Халил Магсумов отметил, что такие акции очень важны, они позволяют напомнить, какой ценой был завоеван мир.