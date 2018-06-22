В Атнинском районе пройдет Театральный Сабантуй

В празднике примут участие государственные театры Татарстана.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). 24 июня в Атнинском районе состоится XI Республиканский Сабантуй театрально-зрелищных учреждений, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.



В празднике примут участие государственные театры Татарстана. На Сабантуе будут представлены традиционные состязания. Участники соревнований будут бегать с коромыслами и в мешках, поднимать гири, бить горшки. Также состоится танцевальный марафон и пройдут соревнования по национальной борьбе курэш.



Победители получат ценные призы, а абсолютный батыр Сабантуя в национальной борьбе – барана и ключи от автомобиля. В этом виде состязаний будут принимать участие только артисты государственных театров.



Сабантуй театрально-зрелищных учреждений проводится с 2005 года. Впервые Театральный Сабантуй состоялся в деревне Альдермыш Высокогорского района. С тех пор в празднике ежегодно принимают участие более трех тысяч представителей творческих коллективов Татарстана.