В Казани из-за любителей погонять столкнулись пять легковушек

Дорожная авария произошла на улице Аделя Кутуя.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Казани в ДТП попали сразу пять машин, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

На улице Аделя Кутуя водители двух легковых автомобилей – по информации очевидцев, это «Митсубиси Лансер» и «Мерседес» – решили устроить гонки. В какой-то момент они зацепили еще несколько автомобилей.

По словам прохожих, в общей сложности в ДТП пострадали пять машин.

На фото, которое прислали ИА «Татар-информ» очевидцы, видно, что на место выехали экипажи экстренных служб, туда же прибыл эвакуатор.

Информация о пострадавших и все обстоятельства случившегося, выясняются.