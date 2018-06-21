Создатели заморозили работу над всеми фильмами «Звездных войн»

В последнее время на студии велась работа над лентой о джедае Оби-Ване Кеноби, однако теперь вся команда покинула проект.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Студия Lucasfilm заморозила работу над спин-оффами фантастической саги «Звездные войны». Кинематографисты решили сосредоточиться на основной линейке кинолент, пишет газета «Известия».

В последнее время на студии велась работа над лентой о джедае Оби-Ване Кеноби, однако теперь вся команда покинула проект.

Вполне возможно, что такое решение было принято в связи с провалом фильма о молодом Хане Соло, режиссером которого выступил Рон Ховард. Десятая часть «Звездных войн» неудачно стартовала в прокате, а также не получила восторженных комментариев от кинематографистов.

В России премьера о Хане Соло состоялась 24 мая, но кинолента так и не смогла подняться на вершину проката. В мировом прокате Соло собрал 339,5 млн долларов.

Ранее эксперты назвали причины провала «Звездных войн».