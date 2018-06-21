В Нижнем Новгороде желающие смогут пожениться на фестивале болельщиков ЧМ-2018

Для регистрации будут выделены специальные свадебные зоны.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Жители и гости Нижнего Новгорода смогут пожениться на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу, который состоится 7 июля на площади Минина в фан-зоне FIFA. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЗАГС Нижегородской области.

Фанаты смогут пожениться на главной площади города и войти в историю мундиаля. Для регистрации будут выделены специальные свадебные зоны, а церемонии проведут послы города-организатора.

Для участия в акции нужно записать короткое видео с рассказом о себе и разместить получившийся ролик в социальной сети. Всего в мероприятии должны поучаствовать несколько десятков пар.

Впрочем, затем молодоженам все равно придется посетить органы ЗАГС для внесения сведений в книги записей гражданского состояния.

Накануне фестиваля, 6 июля, Нижний Новгород, как и Казань, примет один из четвертьфинальных матчей ЧМ-2018.