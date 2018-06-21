Первая смена оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» завершит работу 29 июня

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Проходящая под городом Кстово Нижегородской области первая смена оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец», в которой активно участвуют представители Татарстана, завершит свою работу 29 июня. В церемонии закрытия примет участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
В этом году в лагерь «Гвардеец-1» отправились 20 ребят из кадетских школ – интернатов Татарстана. Сейчас сборная РТ демонстрирует хорошие результаты, став первой в страйкболе и второй в противопожарной безопасности (уступив команде Пермского края), а также третьей в исторической викторине (уступив сборной Нижегородской области и тем же пермякам). В результате татарстанцы пока занимают второе общекомандное место.
Республика примет участие и во второй смене «Гвардейца», которая продлится со 2 по 19 июля. Татарстанцы отправятся как под Кстово, так и в Пензенскую область (это предстоит команде Нижнекамского кадетского корпуса ПФО имени Гани Сафиуллина).
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