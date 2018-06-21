Орнитолог объяснил необычное положение лапки одного из лебедей в парке «Черное озеро»

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Здоровью новых обитателей парка «Черное озеро», а именно одному из пары черных лебедей Оливии и Зигфрида, на необычное положение лапки которого обратили внимание неравнодушные жители Казани, ничего не угрожает. Об этом сообщается в Instagram «Парки и скверы Казани».
«Дорогие друзья, мы получаем много сообщений от неравнодушных жителей города, которые обратили внимание на необычное положение лапки одного из черных лебедей. Причин для беспокойства нет — лапки птиц не повреждены», — говорится в сообщении.
Как объяснил орнитолог, который постоянно наблюдает за птицами, лебеди во время плавания любят вытягивать лапки над водой, и они хорошо себя чувствуют в своем новом доме.
Также сообщается, что из парка «Черное озеро» съехала кофейня «Диван», в которой ранее можно было купить порцию овощей для лебедей. Теперь казанцам и гостям столицы, которые захотят угостить птиц, советуют заранее покупать овощи, а также напоминают, что кормить их хлебобулочными изделиями категорически запрещено. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Два черных австралийских лебедя Зигфрид и Одиллия поселились в парке «Черное озеро» 2 июня.
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