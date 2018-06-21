На Украине начали разработку закона о полном запрете ввоза книг из РФ

Сначала под полным запретом окажется продукция девяти российских издательств.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). На Украине создана рабочая группа по разработке закона о полном запрете ввоза в страну книг, изданных в России. Об этом первый заместитель председателя украинского Госкомитета по вопросам телерадиовещания Богдан Червак рассказал в интервью агентству «Укринформ».

По словам чиновника, сначала, в июле-августе, могут быть введены санкции против девяти российских издательств, которые «регулярно продуцируют антиукраинскую литературу в больших объемах». Под запретом окажется вся изданная ими литература независимо от содержания.

При этом Червак добавил, что затем будут введены санкции и против других издательств, публикующих направленные против Украины книги, а впоследствии будут запрещены любые издания, вышедшие в РФ.

После доработки законопроекта ведомство будет добиваться его принятия Верховной Радой, добавил зампред Госкомтелерадио.