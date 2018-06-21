Сейм Латвии запретил преподавание на русском в частных вузах

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Сейм Латвии окончательно принял поправки к Закону о высшем образовании, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Об этом сообщает агентство LETA.
При этом частные вузы и колледжи смогут продолжить обучении принятых ранее студентов, но с 2019 года не смогут набирать новых на русскоязычные программы. Помимо государственного латышского языка обучение в высших учебных заведениях может вестись на любом из официальных языков Европейского Союза.
Минобрнауки Латвии объяснило введение запрета принятым ранее законом, предусматривающим перевод всех школ на латышский язык обучения. Ранее законодательство страны регламентировало язык обучения только в государственных вузах, но не в частных.
Ранее президент Латвийской ассоциации частных вузов, ректор высшей школы бизнеса «Туриба» Алдис Бауманис предупредил о негативных последствиях решения для высшего образования страны из-за уменьшения числа иностранных студентов. В прошлом году на русском языке обучались примерно треть студентов частных вузов Латвии.
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