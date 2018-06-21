В Кадастровую палату по РТ стали чаще обращаться для решения земельных споров

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Кадастровую палату по РТ стало поступать меньше вопросов общего характера о процедуре межевания или постановке на кадастровый учет. Большинство желают разобраться в конкретных ситуациях, которые часто связаны с земельными спорами, сообщает пресс-служба ведомства.
Кадастровая палата по РТ провела в офисах МФЦ Казани бесплатные консультации. К специалистам обратились около 300 человек. Во время консультаций владельцы недвижимости интересовались, как разрешить спор о пользовании земельным участком между собственниками долей; что делать, если сосед перекрыл доступ к землям общего пользования, если невозможно найти хозяина смежного земельного участка для согласования местоположения границ, если смежник не согласовывает границы.
Во многих случаях решить проблемные вопросы можно только через суд, отметила директор Кадастровой палаты по РТ Ленара Музафарова. Она подчеркнула, что нередко определяющим фактором в принятии положительного решения судом становится правильно составленное исковое заявление. К иску прикладываются необходимые для рассмотрения дела материалы – межевые планы, свидетельства о праве собственности и другие документы. Исковое заявление в суд могут подготовить и в Кадастровой палате по РТ.
«К нам приходят с разными проблемами, в том числе и в случаях, когда необходимо доказать право. К примеру, недавно обратилась женщина, муж которой при жизни не успел поставить на кадастровый учет садовый участок и оформить право собственности на него. Соответственно, объекта недвижимости как бы и нет, и участок в состав наследства не включался. Юристы учреждения подготовили соответствующий иск, и судом уже вынесено решение об удовлетворении заявленных требований. Женщина наследует участок», – рассказала директор учреждения.
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