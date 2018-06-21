В Набережных Челнах в «Академии развития моногородов» учат заманивать инвесторов

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Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
(Набережные Челны, 21 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах начала свою работу конференция-семинар «Академия развития моногородов», участников которой собираются научить, как заманивать и удерживать инвесторов.
Для обучения в «Академии развития моногородов» приехали 200 делегатов из Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Кировской области. Всего на конференции-семинаре собрались представители 79 моногородов из 13 субъектов Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа. Им предстоит посетить семинары по созданию цифрового пространства в своих городах и по социальному предпринимательству, а также поучаствовать в деловой игре «Как привлечь инвестора».
На церемонии открытия образовательного форума побывали руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов России Илья Кривогов, первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр экономики республики Фарид Абдулганиев и другие официальные лица.
В начале работы форума первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин заметил: «Татарстан одним из первых начал пользоваться широкими возможностями ФРМ по привлечению средств на развитие инфраструктуры моногородов. Четыре татарстанских города получили статус ТОСЭР. В республике начиная с 2016 года благодаря реализации программы развития моногородов создано 18 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. И в целом наши моногорода, я считаю, получили мощный толчок в развитии благоустройства. За что отдельное спасибо хочется сказать заместителю председателя Внешэкономбанка Ирине Макиевой».
Ирина Макиева с трибуны напомнила, что «Академия развития моногородов» была основана в 2017 году. По ее мнению, это был правильный шаг. «Об этом свидетельствует и тот факт, что Московская школа "Сколково" на международном конкурсе взяла "золото" за комплекс проектов, разработанных специально для моногородов. Гарвард и Оксфорд со своими кейсами остались позади. И теперь по нашим кейсам учится вся страна», – заявила она.
По словам заместителя главы Внешэкономбанка, обучение в рамках «Академии развития моногородов» в первую очередь направлено на привлечение инвесторов. «Мы сейчас ехали с главой Набережных Челнов Наилем Магдеевым. И он рассказывал, как заманивает инвесторов в город. Я не буду раскрывать его тайны. Но результат действительно есть – инвесторы, в том числе и иностранные, идут сюда», – добавила она.
Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов назвал аутсайдеров в части привлечения инвестиций. По его словам, не совсем получается «заманивать деньги» у Нижегородской, Кировской и Пензенской областей, у Мордовии. «Через год-два их ТОСЭРы могут быть признаны неэффективными. И вполне возможно, что они лишатся статуса. Такая угроза существует», – констатировал он.
Гендиректор ФРМ предупредил, что Минфин РФ сейчас находится в поиск дополнительных средств на реализацию различных проектов. И тот факт, что в некоторых ТОСЭРах деньги не осваиваются, может привлечь внимание финансистов.
Кривогов также похвалил Магдеева: «Несмотря на то, что Наиль Гамбарович иногда жалуется на нехватку денег, он умеет их как-то находить».
Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев напомнил о взятых на себя обязательствах: за десять лет республика должна привлечь 19 млрд рублей инвестиций и создать 7 тыс. рабочих мест. Чтобы достичь намеченных показателей, в Татарстане разрабатывается комплекс дополнительных мер по стимулированию предпринимательства. Среди них – поддержка региона по снижению административной нагрузки на бизнес, снижение или субсидирование процентной ставки по кредиту. Абдулганиев упомянул и о новом продукте для малого и среднего бизнеса – беспроцентном кредите для тех, кто работает на промышленных площадках РТ. Проект дорабатывается и скоро будет представлен общественности. Министр также заметил, что в России такого продукта пока нет.
Ирина Макиева под конец общения с журналистами сказала, что в понедельник, 25 июня, будет объявлен список из десяти моногородов, где успешно реализуются проекты ФРМ. «Я уверена, что там будет упомянут город из Татарстана», – сообщила она.
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