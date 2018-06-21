Кикабидзе объяснил свое отношение к Советскому Союзу

В интервью немецким СМИ артист рассказал о своей радости из-за распада СССР.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе уточнил свое отношение к Советскому Союзу, которое некоторые российские общественные деятели восприняли как ненависть, передает РИА Новости.

В интервью немецким СМИ артист рассказал о своей радости из-за распада СССР. Он также заметил, что ненавидел советский герб. При этом он добавил, что в Советском Союзе было больше духовности, а люди уважительно относились друг к другу.

Позже Кикабидзе объяснил, что его ненависть была обращена не на СССР как таковой, а на его герб, который он считает самым бездарным. Артист подчеркнул, что люди, жившие в СССР, «совершенно не при чем».

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко в ответ на реплику артиста заявил, что известность тот получил в СССР, а не в Грузии. На это Кикабидзе ответил, что не собирается никого благодарить, а известным он стал благодаря самому себе.

Вахтанг Кикабидзе отказался выступить в России после войны в Южной Осетии в 2008 году. С тех пор он ни разу не приезжал в РФ, а также отказался от врученного Президентом ордена Дружбы народов.