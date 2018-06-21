Эстония обвинила Россию во вторжении в свое воздушное пространство

Воздушное пространство прибалтийской страны нарушил самолет МВД РФ.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Эстонию обвинила Россию во вторжении принадлежащего ей самолета в свое воздушное пространство, сообщает ERR.

Как отмечает Эстонская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на пресс-службу Сил обороны страны, инцидент имел место накануне в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.

Ту-154М Министерства внутренних дел РФ около минуты находился в воздушном пространстве страны. Его транспондер был включен, но полетный план на борт не был представлен заранее. Сам самолет не вступал в переговоры по радио с эстонскими диспетчерами.

В ответ посол России в Эстонии был вызван в Министерство иностранных дел страны, где ему вручили соответствующую ноту. Это был уже второй случай нарушения эстонского воздушного пространства самолетами РФ с начала 2018 года, замечает издание.