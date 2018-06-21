Татарстанский прыгун в воду завоевал две медали чемпионата России

Никита Шлейхер на чемпионате страны в Пензе выиграл за день «золото» и «серебро».

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер завоевал две медали чемпионата страны, который проходит в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В паре с Юлией Тимошининой Шлейхер выиграл чемпионат России в синхронных прыжках с десятиметровой вышки среди микст-дэутов. Также татарстанский спортсмен взял «серебро» в аналогичной дисциплине среди мужчин вместе с Александром Белевцевым.

Ранее на этом же турнире Шлейхер стал чемпионом страны в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.