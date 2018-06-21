Одно из главных условий конкурса заключается в том, что проект должен быть одобрен группой людей, для которых он создается.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Татарстанское отделение «Единой России» примет участие в конкурсе социальных проектов первичных отделений партии власти. Лучшие проекты смогут претендовать на грантовую поддержку. О старте конкурса объявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на форуме первичных отделений, сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

По словам политика, проекты должны быть направлены на решение проблем локального уровня и одобрены людьми, проживающими на территории. Кроме того, они должны формировать устойчивые группы сторонников партии.

По мнению Турчака, сейчас необходимо изучить опыт регионов, успешно реализующих партийные проекты. Все новые практики и партпроекты, а также гранты первичным отделениям должны иметь электоральную составляющую, добавил он.