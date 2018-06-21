Радио «Вятские волны» признано лучшим на фестивале «Щит России»

Теле- и радиожурналисты, работающие над сюжетами и передачами военно-патриотической тематики, собрались в Перми, чтобы поделиться достижениями.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Радио «Вятские волны» признано лучшим на творческом конкурсе военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм XXI фестиваля «Щит России», сообщает «Мамадыш-информ».

21-й ежегодный фестиваль стартовал в Перми 19 июня. Среди его участников – представители средств массовой информации из Москвы, Калининграда, Ростова-на Дону, Нижнего Новгорода, Липецка, Омска, Тюмени, а также республик Татарстан и Дагестан.

Теле- и радиожурналисты, работающие над сюжетами и передачами военно-патриотической тематики, приехали в Пермь, чтобы поделиться своими достижениями, обменяться опытом, повысить профессиональный уровень.

Первый фестиваль «Щит России» состоялся в 1998 году. Основная цель фестиваля – способствовать формированию патриотического мышления у зрителей и слушателей.