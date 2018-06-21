УНИКС формирует команду на новый сезон

Казанский клуб продолжает летнюю селекцию, создавая контуры новой команды.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сразу после завершения сезона в Единой лиге ВТБ, где УНИКС занял четвертое место, руководство клуба быстро сделало первые кадровые выводы.

По обоюдному согласию был расторгнут контракт с центровым Григорием Шуховцовым. Затем был продлен на один год контракт с канадским форвардом Мелвином Эджимом. Также было заключено новое соглашение сроком на один год с американским защитником Трентом Локеттом.

Наконец, сегодня, как сообщает пресс-служба клуба, УНИКС заключил новый двухлетний контракт с американским защитником Джамаром Смитом. По итогам сезона он был признан лучшим из шестых игроков Лиги ВТБ – то есть из числа тех, кто выходил на замену. Он стал единственным представителем УНИКСа, отмеченным лигой.

При этом руководство УНИКСа пока не решило, продлять или нет контракт с наставником команды – греческим специалистом Димитрисом Прифтисом.