Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

По мнению генерал-лейтенанта запаса Романенко, создание ракетных комплексов большой дальности повлияет и на общество, и на руководство РФ.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Украина должна наладить производство ракет, способных достигнуть Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По мнению отставного военного, новые разработки должны позволить поражать цели в европейской части России. В ответ на вопрос журналиста, что они должны «достать до Москвы», Романенко заметил: «До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент». Необходимость этого он объяснил психологическим воздействием как на общество, так и на руководство страны.

В качестве примера отставной генерал назвал такие ракетные комплексы, как «Гарпун» и «Гром-2», признав, что дальность их еще недостаточно велика. Относительно же существующих международных ограничений Романенко пояснил, что их можно обойти, переделав ракету наземного базирования в ракету базирования воздушного.

Кроме того, бывший замначальника Генштаба ВСУ подчеркнул, что отдельные образцы необходимого ракетного вооружения могут быть получены в течение одного-двух лет, но промышленное производство потребует больше времени.