ПАО «Камгэсэнергострой» задолжало 483 сотрудникам оплату труда за март и апрель.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Челнах строительная компания не выплатила работникам 31 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснили прокуроры, ПАО «Камгэсэнергострой» задолжало 483 сотрудникам оплату труда за март и апрель.

Против главбуха организации возбудили административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», а в адрес и.о. гендиректора внесли представление об устранении нарушений.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства сотрудники компании получили свою зарплату, а виновного в нарушении привлекли к дисциплинарной ответственности.