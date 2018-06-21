В Бугульминском районе РТ открыли доступ к берегу Карабашского водохранилища

Инспекторы Минэкологии РТ обеспечили перенос незаконного строения в водоохранной зоне.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Бугульминском районе Татарстана обеспчен доступ к прибрежной зоне Карабашского водохранилища, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В общем пользовании оказались 20 м береговой полосы водного объекта. Доступ к водохранилищу обеспечили инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов республики в Бугульминском районе.

Осенью прошлого года сотрудники Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры и экологи зафиксировали строение в водоохранной зоне. В 6,2 м от воды был возведен частный дом, что нарушало требования Водного кодекса РФ. Компании-застройщику выдали представление об устранении нарушения. В результате строение перенесли на расстояние, соответствующее установленным требованиям.