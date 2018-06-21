АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на четырех нефтепроводах

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена по графику в штатном режиме.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Альметьевск – Куйбышев-1, Карабаш – Альметьевск – Калейкино, Калейкино – Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и Киенгоп – Набережные Челны.

В рамках плановой остановки магистральных нефтепроводов выполнена замена участка технологических трубопроводов нефтеперекачивающей станции (НПС), произведен средний ремонт 16 задвижек, подключен построенный резервуар объемом 50 тыс. куб. м, проведены гидравлические испытания обвязки камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД).

В ходе плановых работ были подключены простроенные участки магистрального нефтепровода Киенгоп – Набережные Челны общей протяженностью 4191 м, а также произведены испытания системы обнаружения утечек нефти на участке Тиньговатово – Воротынец.

В ремонтных мероприятиях, проводимых на территории Республики Татарстан и Удмуртской Республики, были задействованы специалисты Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Пермского и Удмуртского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть – Прикамье». Масштабные работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье». Их цель – поддержание надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть – Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.