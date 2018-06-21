Главное
В Челнах строительная компания не выплатила работникам 31 млн рублей зарплаты

Татар-информ

21 июня 2018, 17:29

Общество

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на четырех нефтепроводах

Рекомендуем

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена по графику в штатном режиме.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Альметьевск – Куйбышев-1, Карабаш – Альметьевск – Калейкино, Калейкино – Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и Киенгоп – Набережные Челны.

В рамках плановой остановки магистральных нефтепроводов выполнена замена участка технологических трубопроводов нефтеперекачивающей станции (НПС), произведен средний ремонт 16 задвижек, подключен построенный резервуар объемом 50 тыс. куб. м, проведены гидравлические испытания обвязки камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД).

В ходе плановых работ были подключены простроенные участки магистрального нефтепровода Киенгоп – Набережные Челны общей протяженностью 4191 м, а также произведены испытания системы обнаружения утечек нефти на участке Тиньговатово – Воротынец.

В ремонтных мероприятиях, проводимых на территории Республики Татарстан и Удмуртской Республики, были задействованы специалисты Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Пермского и Удмуртского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть – Прикамье». Масштабные работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье». Их цель – поддержание надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть – Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме. 

Следующая новость

Госкомитет по тарифам РТ огласил увеличиваемые с 1 июля расценки на услуги ЖКХ
Новости дня
19:14
Рапиристка из Татарстана взяла «серебро» на чемпионате Европы

Команда из России уступила в финале сборной Италии.

19:08
Кикабидзе объяснил свое отношение к Советскому Союзу
18:57
Госкомитет по тарифам РТ огласил увеличиваемые с 1 июля расценки на услуги ЖКХ

Госкомитет РТ по тарифам напомнил жителям республики об увеличении стоимости коммунальных услуг.

18:45
Маленькие принцессы из Татарстана победили в международном конкурсе

Самая маленькая участница Эмилия Гарипова выиграла главную награду – Гран-при Little Miss Planet 2018.

18:36
В Пестречинском районе РТ закроют для движения транспорта участок трассы М7

На участке трассы М7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы запланирован ремонт.

18:24
Татарстанский прыгун в воду завоевал две медали чемпионата России

Никита Шлейхер на чемпионате страны в Пензе выиграл за день «золото» и «серебро».

18:20
Эстония обвинила Россию во вторжении в свое воздушное пространство
18:14
В Казанском Кремле пройдет гала-концерт фестиваля «Музыка веры»

На концерте прозвучит духовная музыка разных религий и песни народов мира в оригинальных аранжировках.

18:03
УНИКС формирует команду на новый сезон

Казанский клуб продолжает летнюю селекцию, создавая контуры новой команды.

17:55
В Челнах строительная компания не выплатила работникам 31 млн рублей зарплаты

ПАО «Камгэсэнергострой» задолжало 483 сотрудникам оплату труда за март и апрель.

17:48
Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Москвы и Петербурга
17:35
СМИ: Трамп бросил Меркель конфеты на саммите G7
17:29
Семь предприятий Чистополя задолжали более 1,3 млн рублей налогов

Прокуратура потребовала устранить нарушения и наложила арест на имущество двух организаций-должников.

17:29
АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на четырех нефтепроводах
17:24
Нацмузей РТ присоединился к акции «Свеча памяти»

Участники клуба «Простор» и «Лилия» подготовили литературно-музыкальную программу, посвященную жизни, творчеству и подвигу поэта-героя Мусы Джалиля.

17:16
Земфира станет хедлайнером Фестиваля болельщиков в Казани

Певица исполнит для жителей и гостей города известные всем хиты.

17:09
Счетная палата РТ в 2017 году выявила нарушения на два миллиарда рублей

После проверок Счетной палаты наказаны 72 должностных лица, трое – уволены.

17:03
Водитель и пассажир сгоревшего в Челнах авто получили серьезные ожоги

«ГАЗель» загорелась на ходу у поворота на строительную базу.

17:00
В Набережных Челнах появится площадка за 11 млн рублей

Площадка стала пилотным проектом для Автограда.

16:58
ИНВИТРО и Ольга Бузова призвали поклонников певицы заботиться об интимном здоровье
16:56
Минниханов: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с PAX Technology Limited

Китайская компания PAX Technology Limited является мировым лидером на рынке банковских платежных терминалов.

16:49
В Камско-Устьинском районе ищут пропавшего рыбака

68-летнего казанца ищут при помощи беспилотного летательного аппарата «Фантом-3».

16:47
Апокалипсис: СИЗО – слишком жесткая мера пресечения

Тихону Апокалипсису и его предполагаемым сообщникам продлили домашний арест и содержание в СИЗО по делу о похищении, избиении и вымогательстве.

16:42
Видео из Казани с футболистом сборной Испании Жераром Пике разлетелось по всему миру

Защитник испанской команды перед матчем против Ирана на Kazan-Arena поднял с газона птицу и помог ей улететь.

16:32
Депутаты Госсовета Татарстана ушли на парламентские каникулы

За первое полугодие парламент республики принял 40 законов и более 200 постановлений.

События

21 июняПоцелуй от иранца и рекорд посещаемости «Казань-Арены»: что окружало второй матч чемпионата мира в столице Татарстана

21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения

21 июняКарлос Лоор: «На чемпионате мира в России вообще нет проблем!»

21 июняКак выбирать онлайн-кассу: смарт-терминалы против «автономок»

20 июня«Кто стучится в дверь ко мне?»: как в Казани приставы ранним утром навещают должников

20 июняВасилий Лановой: о разлуке с Украиной и чей портрет он поднимает в «Бессмертном полку»

20 июняВосемь мифов об оказании первой помощи: казанские спасатели о самых распространенных ошибках