Семь предприятий Чистополя задолжали более 1,3 млн рублей налогов

Прокуратура потребовала устранить нарушения и наложила арест на имущество двух организаций-должников.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Семь предприятий и организаций Чистополя задолжали более 1,3 млн рублей налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Это в процессе проверки установили сотрудники Чистопольской городской прокуратуры. В данный момент руководители организаций рассматривают акты надзорного ведомства, в которых указаны требования об уплате налогов.

В качестве мер по принудительному взысканию прокуратура арестовала имущество двух предприятий-должников.