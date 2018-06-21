ИНВИТРО и Ольга Бузова призвали поклонников певицы заботиться об интимном здоровье

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Фото: instagram.com/buzova86
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Медицинская компания ИНВИТРО и популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова призвали всех поклонников медиадивы заботиться о своем интимном здоровье.
Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте пост на щекотливую тему. В сообщении она отметила всю важность и необходимость прохождения обследования на наличие ИППП. Она обратила особенное внимание на то, что анализы следует сдавать минимум раз в полгода. Акция «Серьезные отношения» проводится во всех медицинских офисах ИНВИТРО до 30 июня. Каждый неравнодушный может сдать анализы на наличие (или отсутствие) интимных заболеваний с хорошей скидкой.
Кроме этого телеведущая призвала всех своих подписчиков следить за состоянием всего организма в целом, ведь, как отметила певица, выдержать современный ритм жизни поможет только крепкое здоровье.
Стоит напомнить, что недавно ИНВИТРО провела опрос среди пользователей Интернета об инфекциях, передающихся половым путем. По его итогам стало известно, что большинство граждан знают о существовании ИППП и об их опасности, однако обращаться за врачебной помощью готовы только в случае проявления симптоматики. Опрос также был приурочен к акции «Серьезные отношения», которая дает скидку на весь спектр анализов для обоих партнеров.
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