Минниханов: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с PAX Technology Limited

Китайская компания PAX Technology Limited является мировым лидером на рынке банковских платежных терминалов.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с представителями руководства китайской компании PAX Technology Limited заявил в заинтересованности республики в сотрудничестве с ней. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Лидер Татарстана отметил, что у PAX Technology Limited много партнеров и дистрибьюторов, в том числе и на территории России. В качестве успешных примеров взаимодействия региона с китайскими партнерами он назвал реализацию проекта «Аммоний» и деятельность компании Haier, которая построила завод по производству бытовой техники и планирует создать индустриальный парк.

Перспективы сотрудничества вкратце обрисовал генеральный директор официального дистрибутора решений компании PAX в России – ООО «Инпас Компани» Илья Коробов. По его словам, казанское ООО Digital Loyalty System разработало сервис для управления процессом розничной покупки и идентификации покупателей. Компания заинтересована в продвижении этого сервиса.

Представители PAX Technology Limited в ходе пребывания в Казани посетили Digital Loyalty System и готовы обсудить варианты партнерства и участия в совместных проектах.

PAX Technology Limited является дочерней компанией PAX Global Technology Ltd., ее штаб-квартира располагается в китайском городе Шэньчжэне. Основана она была в 2001 году. За несколько лет ей удалось занять позицию глобального игрока на международном рынке банковских технологий. Теперь компания предоставляет своим клиентам платежные услуги и решения более чем в 90 странах мира.