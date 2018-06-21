Водитель и пассажир сгоревшего в Челнах авто получили серьезные ожоги

«ГАЗель» загорелась на ходу у поворота на строительную базу.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Водитель и пассажир сгоревшей в Челнах «ГАЗели» получили серьёзные ожоги, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что накануне днем на повороте на строительную базу вспыхнула грузопассажирская «ГАЗель». В результате инцидента автомобиль выгорел целиком, площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Водитель и пассажир автомобиля успели покинуть пылающий транспорт, однако получили ожоги рук и головы второй и третьей степени. Пострадавших госпитализировали в БСМП.

На месте происшествия работал дежурный караул ПСЧ №55, врачи и сотрудники ГИБДД.