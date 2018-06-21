В Камско-Устьинском районе ищут пропавшего рыбака

68-летнего казанца ищут при помощи беспилотного летательного аппарата «Фантом-3».

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском районе спасатели и волонтеры ищут пропавшего на Волге казанца, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В минувший вторник поступило сообщение о том, что 16 июня около полудня из села Теньки на лодке отправился рыбачить 68-летний мужчина. С тех пор он дома не появлялся и на связь не выходил.

На место инцидента отправилась оперативная группа Камско-Устьинского ПСГ, сотрудники ПСЧ №116, отдельного поста из села Теньки, полицейские, спасатели ЗПСО №1, ГИМС и волонтеры на лодках.

После опроса соседей и знакомых пропавшего поисковой группе удалось выяснить, что в последний раз его видели в селе Теньки около 17 часов 17 июня. Мужчина попросил у друга денег на бензин и сообщил ему, что намерен плыть рыбачить на Волгу. Его ПВХ лодка находилась на реке Мордовка, по этой реке он выходил на Волгу.

В процессе поисков группа обследовала Мордовку от места стоянки лодки до Волги, правый берег Волги от поселка Лабышка до Камского Устья, а также акваторию реки при помощи биноклей. Решено было также осмотреть левый берег Волги от турбазы до села Тетеево. О том, что пропал человек, рыбаков и местных жителей оповестили через глав Теньковского, Красновидовского, Тенишевского и Камско-Устьинского поселений. Поиски не дали результатов.

На следующий день к работам подключили беспилотный летательный аппарат «Фантом-3». С его помощью были осмотрены пять километров реки Мордовка и берег реки Волга, а также четыре километра Волги. Из-за сильного ветра и ливня поиски были приостановлены.

Всего 20 июня поисковая группа обследовала 10 квадратных километров водной акватории и 70 километров береговой линии, однако найти мужчину так и не удалось.

Сегодня группа продолжила искать казанца.