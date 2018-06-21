Счетная палата РТ в 2017 году выявила нарушения на два миллиарда рублей

После проверок Счетной палаты наказаны 72 должностных лица, трое – уволены.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Счетная палата Татарстана в 2017 году выявила нарушения на общую сумму 2 млрд рублей. Об этом сегодня на 39-м заседании Государственного Совета РТ V созыва сообщил заместитель председателя Счетной палаты РТ Альберт Валеев.

Наибольший объем неэффективного использования бюджетных средств отмечен в сферах управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью (848 млн рублей), бухгалтерского учета (620 млн рублей), государственных и муниципальных закупок (200 млн рублей).

По словам Валеева, по результатам проверок составлено 160 протоколов об административных правонарушениях. В прошлом году были наказаны 72 должностных лица, еще трое оказались уволены с занимаемых ими постов. Кроме того, возбуждено три дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».