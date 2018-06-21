На страницах календаря работницы завода выступали в ролях магазинных манекенов, любительниц банных забав, селянок.

(Набережные Челны, 21 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На челнинском крановом заводе приступили к съемкам очередного эротического календаря. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» фотограф Игорь Попов, который много лет делает для него снимки.

Набережночелнинский крановый завод на протяжении уже более десяти лет выпускает к Новому году эротический календарь. В качестве моделей в нем в основном выступают сотрудницы предприятия. На страницах издания девушки уже побывали магазинными манекенами, любительницами банных забав, селянками. Самым скандальным, по словам фотографа, стал «молочный» календарь, в котором крановщицы буквально купаются в молоке.

По его словам, на этот раз фоном для календаря станет непосредственно крановое производство.

«Нас так часто упрекали в том, что сюжетная линия наших фотоисторий не отражает жизнь самого завода, что мы наконец-то решили посвятить очередной выпуск именно этому. Модели, в роли которых традиционно выступают работницы, будут позировать в цехах, в заводской столовой и даже в кабинете директора», – сообщил фотохудожник.