Рекомендуем
(Набережные Челны, 21 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На челнинском крановом заводе приступили к съемкам очередного эротического календаря. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» фотограф Игорь Попов, который много лет делает для него снимки.
Набережночелнинский крановый завод на протяжении уже более десяти лет выпускает к Новому году эротический календарь. В качестве моделей в нем в основном выступают сотрудницы предприятия. На страницах издания девушки уже побывали магазинными манекенами, любительницами банных забав, селянками. Самым скандальным, по словам фотографа, стал «молочный» календарь, в котором крановщицы буквально купаются в молоке.
По его словам, на этот раз фоном для календаря станет непосредственно крановое производство.
«Нас так часто упрекали в том, что сюжетная линия наших фотоисторий не отражает жизнь самого завода, что мы наконец-то решили посвятить очередной выпуск именно этому. Модели, в роли которых традиционно выступают работницы, будут позировать в цехах, в заводской столовой и даже в кабинете директора», – сообщил фотохудожник.
Пьяный угонщик успел выехать на проспект и проехать довольно приличное расстояние от торгового центра, когда его остановил дорожный патруль.
Медицинские работники Актанышского района отметили профессиональный праздник.
На страницах календаря работницы завода выступали в ролях магазинных манекенов, любительниц банных забав, селянок.
Для обучения на конференции-семинаре приехали 200 делегатов из Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Пермского края и Кировской области.
Птенец упал вместе с гнездом из-за сильного ветра.
Авария произошла сегодня днем на трассе Казань – Оренбург недалеко от села пункта Бима.
Команда из России уступила в финале сборной Италии.
Госкомитет РТ по тарифам напомнил жителям республики об увеличении стоимости коммунальных услуг.
Самая маленькая участница Эмилия Гарипова выиграла главную награду – Гран-при Little Miss Planet 2018.
На участке трассы М7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы запланирован ремонт.
Никита Шлейхер на чемпионате страны в Пензе выиграл за день «золото» и «серебро».
На концерте прозвучит духовная музыка разных религий и песни народов мира в оригинальных аранжировках.
Казанский клуб продолжает летнюю селекцию, создавая контуры новой команды.
ПАО «Камгэсэнергострой» задолжало 483 сотрудникам оплату труда за март и апрель.
Прокуратура потребовала устранить нарушения и наложила арест на имущество двух организаций-должников.
Участники клуба «Простор» и «Лилия» подготовили литературно-музыкальную программу, посвященную жизни, творчеству и подвигу поэта-героя Мусы Джалиля.
Певица исполнит для жителей и гостей города известные всем хиты.
После проверок Счетной палаты наказаны 72 должностных лица, трое – уволены.
21 июняПоцелуй от иранца и рекорд посещаемости «Казань-Арены»: что окружало второй матч чемпионата мира в столице Татарстана
21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения