Робот-юрист поможет клиентам «АК БАРС» Банка составлять юридические документы

Сервис позволяет, не обладая юридическими знаниями, создавать более 1400 видов документов.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк совместно с компанией FreshDoc запустил робота-юриста, упрощающего подготовку юридических документов.

Сервис позволяет, не обладая юридическими знаниями, создавать договоры, исковые заявления, доверенности и более 1400 видов документов. Логику работы с конструктором разрабатывали юристы-эксперты: в системе есть блоки, из которых конструктор собирает индивидуальный пакет документов, максимально подходящий под условия конкретной сделки.

«Отвечая на вопросы опросного листа, пользователь создает, например, уникальный договор, максимально подходящий под конкретные условия его сделки. Таким образом, каждый создаваемый документ учитывает специфику и индивидуальные требования клиента. Это позволяет избавиться от рутины при подготовке сложных документов и больше времени уделять развитию бизнеса. Решение поможет клиентам банка снизить риск возникновения ошибок и значительно увеличить эффективность сотрудников, работающих над подготовкой документов», – прокомментировал разработку генеральный директор Конструктора документов FreshDoc.ru Николай Пацков.

Услуга доступна в системе «Маркетплейс» «АК БАРС» Банка, объединяющей на одной платформе финансовые продукты и услуги, а также консультации для физических и юридических лиц.

«Благодаря использованию юридических роботов наши клиенты смогут создавать необходимые документы с минимальными затратами времени и денег. Именно такие решения помогают организовать комфортную экосистему, доступную для максимально широкого круга предпринимателей», – отметила руководитель проектов АбЦТ Лиана Гареева.

«FreshDoc Конструктор документов» – российский пионер в области LegalTech. FreshDoc.ru специализируется на внедрении решений для составления гибких вариативных документов.