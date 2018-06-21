Депутаты Госсовета Татарстана ушли на парламентские каникулы

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Государственном Совете Татарстана V созыва завершилась весенняя сессия. Депутаты ушли на парламентские каникулы до сентября.
Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов отметил, что за первое полугодие 2018 года парламент провел шесть заседаний, рассмотрел более 160 вопросов, принял 40 законов и свыше 200 постановлений. За отчетный период в Госсовет было внесено 58 законопроектов, в том числе 28 – депутатами республики и пять – парламентскими комитетами.
По его словам, комитеты провели 47 заседаний, в том числе четыре выездных. Рассмотрено 270 вопросов, включая 43 контрольных.
«Парламент принял немало важных решений по всем сферам жизнедеятельности республики. Необходимо сохранить этот деловой настрой, не терять набранный темп и качество парламентской работы», – сказал Камалтынов.
Он пожелал депутатам «хорошо отдохнуть, набраться новых сил для продолжения системной, активной, плодотворной законотворческой деятельности».
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