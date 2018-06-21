РФП выплатил 257,5 миллиона рублей кредиторам Татфондбанка и ИнтехБанка

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки (РФП) за семь месяцев работы выплатил 257,5 млн рублей 1284 кредиторам Татфондбанка и ИнтехБанка. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Всего за это время фонд принял более 4,5 тыс. заявлений, из которых 2,4 тыс. удовлетворяют условиям этапов поддержки, которые реализуются на данный момент. Общая сумма выплат по этим обращениям составит примерно 472 млн рублей.
РФП полностью удовлетворил требования 20 процентов кредиторов третьей очереди реестра Татфондбанка и 33 процентов кредиторов третьей очереди реестра ИнтехБанка.
Что же касается нового этапа поддержки, то в фонд подано более 600 заявлений на общую сумму 84 млн рублей.
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