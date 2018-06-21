В Казани может появиться филиал связанного с Ираном «Мир Бизнес Банка»

Все акции АО «Мир Бизнес Банк» принадлежат крупнейшему иранскому госбанку.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Казани может быть открыт филиал банка АО «Мир Бизнес Банк», 100 процентов акций которого принадлежат крупнейшему иранскому госбанку – «Банку Мелли Иран» (Национальному банку Ирана). Об этом шла речь сегодня на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в России Мехди Санаи, сообщает пресс-служба главы республики.

Председатель правления «Банка Мелли Иран» и председатель совета директоров «МБ Банка» Мохаммад Реза Хосейн Задех вкратце рассказал о кредитной организации. Сейчас «Мир Бизнес Банк» предоставляет свои услуги в Москве и в Астрахани.

Кроме того, Рустам Минниханов и Мехди Санаи затронули вопросы сотрудничества иранских компаний с ПАО «Татнефть». Президент РТ заметил, что у компании накоплен серьезный опыт добычи трудноизвлекаемых запасов, в условиях обводненности пластов и так далее. Он добавил, что ведутся переговоры о реализации «Татнефтью» серьезных проектов на территории Ирана.

Стороны договорились укреплять отношения между Татарстаном и Ираном на уровне межрегионального сотрудничества, развивать бизнес-партнерство, в том числе и с помощью торгово-промышленных палат.