Апокалипсис: СИЗО – слишком жесткая мера пресечения

Тихону Апокалипсису и его предполагаемым сообщникам продлили домашний арест и содержание в СИЗО по делу о похищении, избиении и вымогательстве.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Приволжский районный суд Казани продлил срок ареста обвиняемым по делу о похищении и вымогательстве. Среди фигурантов дела мужчина с колоритной фамилией –Тихон Апокалипсис.

Пятеро мужчин, по версии следствия, похитили предпринимателя Германа Янукова и вымогали у него 950 тысяч рублей, периодически избивая его. Кроме того, пока шло судебное разбирательство Апокалипсису добавили еще одну статью за оскорбление прокурора и избиение сотрудника СИЗО.

С января заседание несколько раз откладывали из-за неявки свидетелей. Судья даже постановил принудительно доставить их в суд, но найти их приставам не удалось.

Еще двоих свидетелей – Мухина, который познакомил всех фигурантов дела между собой, и Шипину – мать пострадавшего предпринимателя, суд отстранил от дела по ходатайству защитника обвиняемых. По его мнению, эти свидетели являются ключевыми, но их показания расходятся с показаниями других допрошенных. Суд поддержал это ходатайство.

Все это время четверо подозреваемых находились в следственном изоляторе, еще один – под домашним арестом. Сегодня постояльцы СИЗО попросили смягчить им меру пресечения и перевести их под домашний арест и подписку о невыезде.

Когда суд дал слово подозреваемым, как всегда самым разговорчивым оказался Апокалипсис, который попросил переквалифицировать обвинение.

«Я хотел бы представить доказательства моей невиновности – это показания самого потерпевшего, который заявил на следственном заседании, 26 января, что я его не похищал, не вымогал и не угрожал ему. Это основания того, что избранная мне мера пресечения является очень строгой», – заявил он.

Апокалипсис утверждал, что обвинения, предъявленные ему, строятся лишь на предположениях, и он не заслужил такой строгой меры пресечения, как следственный изолятор.

«Нет ни одного факта, что я могу воспрепятствовать или препятствовал следствию. Также у меня есть место регистрации и постоянное место жительства. Скрываться я не намерен. Это все аргументированные и доказанные основания», – высказался он.

Апокалипсис попросил суд принять во внимание то, что у него шестеро детей и духовный сан священнослужителя. Тем не менее суд отклонил ходатайство защиты, обосновав свое решение тем, что фигуранты могут воспрепятствовать следствию и оказать давление на свидетелей. Арест им продлили до 22 сентября.

«На сегодняшний момент процессом предварительного следствия мы довольны, поддерживаем полностью государственное обвинение. Мы считаем, что против моего доверителя совершено преступление группой лиц по предварительному сговору. Его избивали, оказывали психологическое давление, угрожали своими криминальными связями. На сегодняшний момент он опасается за свое здоровье и не на всех заседаниях может присутствовать, поскольку ему приходится скрываться, переезжать с места на место. Он опасается представителей криминалитета. Мы надеемся, что суд примет справедливое решение. На наш взгляд, вина всех подозреваемых доказана в полном объеме. Мы надеемся на самое строгое для них наказание», – поделился с журналистами представитель пострадавшего Камиль Мингалеев.

Родственники обвиняемых разговаривать с прессой отказались, достаточно агрессивно реагируя на вопросы. Мама одного из фигурантов дела заявила, что никакого похищения не было и пострадавший, Герман Януков, оклеветал ее сына.

«Вообще, это все бред какой-то, никакого этого сообщества (преступного – прим. ТИ) не было, все просто знакомые, просто пересеклись. Это все сделали, чтобы создать дело и получить "звездочки". Этот Герман пошел и сообщил специально, чтобы создали это дело. Он сам по себе не чистый», – считает она.

Судебное разбирательство по данному делу отложено до 26 июля.

