В Татарстане утвердили срок действия потребительской корзины до 2020 года

Потребительская корзина по составу продуктов питания и объему потребления соответствует той, которая была утверждена в 2013 году.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 39-м заседании Государственного Совета РТ V созыва депутаты поддержали изменения в республиканский закон о потребительской корзине. Срок действия потребительской корзины в республике установлен до 31 декабря 2020 года.

Заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин пояснил, что в соответствии с федеральным законом потребительская корзина в субъектах Федерации определяется не реже одного раза в пять лет.

Законопроектом установлена потребительская корзина, соответствующая по составу продуктов питания и объему потребления той, которая была утверждена в 2013 году. «Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания установлено 45 и 55 процентов соответственно», – заметил докладчик.