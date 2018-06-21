В Татарстане глава строительной фирмы при помощи фиктивного договора похитил 20 млн рублей

58-летнего руководителя фирмы «Камстройпроект-МК» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане глава строительной фирмы похитил почти 20 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следствия, в 2011 году 58-летний руководитель фирмы «Камстройпроект-МК» составил фиктивный договор с субподрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ. Стоимость этих работ по договору якобы составила 19,6 млн рублей.

Затем при помощи знакомого, который дружил с руководителем субподрядной организации, он организовал возврат долга предприятию якобы из-за разрыва договорных отношений. Из полученных средств злоумышленник присвоил 18 млн рублей, а оставшиеся деньги субподрядчик потратил на уплату налогов.

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по статье «Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Чтобы возместить ущерб, следователи арестовали принадлежащее мужчине сооружение стоимостью 1 млн рублей, половину его доли в квартирах в Казани и поселке Камские Поляны, земельный участок, дом и «Мерседес-Бенц».