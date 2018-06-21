В нацпарке «Нижняя Кама» спасли птенца орлана-белохвоста

Рекомендуем
Фото: Служба новостей ЕСН
(Елабуга, 21 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в национальном парке «Нижняя Кама» орнитолог Ринур Бекмансуров развернул операцию по спасению птенца орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla).
Четыре дня тому назад к нему обратились местные жители. Они рассказали, что видели в Танайском лесу птенца, который бегал возле дерева, а рядом лежало упавшее гнездо. В тот же день орнитолог выехал на место, но найти птицу смог лишь сегодня. Птенца ученый сразу же узнал: оказалось, что 15 мая он окольцевал его – одного из двоих, находившихся тогда в гнезде.
«Второго птенца видели гуляющие в лесу елабужане. Скорее всего, ему удалось ухватиться за ветку и остаться на дереве. Думаю, у него получилось разработать крылья, и он улетел, а вот упавшего птенца нужно вернуть родителям, чтобы они его продолжили подкармливать. Ему больше 70 дней, но, видимо, птенец не успел разработать крылья, и, тем более, он голоден», – отметил Бекмансуров.
Сегодня орнитолог поднялся на дерево, где раньше находилось гнездо, и установил искусственную платформу. Сюда же он поднял птенца и остатки рыб, упавшие вместе с гнездом. «Птица теперь находится в безопасности, она чувствует себя хорошо, к счастью, при падении она ничего не повредила. Родители находятся рядом, они ее дальше будут подкармливать. И думаю, птенец выживет», – рассказал исследователь.
Это уже второй подобный опыт для научного сотрудника нацпарка «Нижняя Кама». В прошлом году вместе с коллегами из Волжско-Камского заповедника он спас двух птенцов орлана.
В мае Ринур Бекмансуров завершил кольцевание орланов в национальном парке «Нижняя Кама» и в Волжско-Камском заповеднике. Из-за отсутствия финансирования ему удалось окольцевать не так много птенцов. По словам ученого, в этом году у этих занесенных в Красную книгу птиц размножение прошло достаточно удачно, во многих гнездах есть птенцы, но из-за частых ветров могут пострадать гнезда, которые находятся на верхушках деревьев.
Следующая новость
В течение пяти дней зрители смогут увидеть цветные и черно-белые пародии, хорроры и мелодрамы.
Фильм рассказывает о важности и пользе работы больничных клоунов для слабослышащих ребят.
Участниками лагеря стали 20 воспитанников кадетских школ – интернатов Татарстана.
Лебеди во время плавания любят вытягивать лапки над водой, и они хорошо себя чувствуют в своем новом доме.
Одно из главных условий конкурса заключается в том, что проект должен быть одобрен группой людей, для которых он создается.
На празднике присутствовали соотечественники из Бельгии, Великобритании, Франции, Италии и Германии, представители Татарстана и Башкортостана.
Теле- и радиожурналисты, работающие над сюжетами и передачами военно-патриотической тематики, собрались в Перми, чтобы поделиться достижениями.
Пьяный угонщик успел выехать на проспект и проехать довольно приличное расстояние от торгового центра, когда его остановил дорожный патруль.
Медицинские работники Актанышского района отметили профессиональный праздник.
На страницах календаря работницы завода выступали в ролях магазинных манекенов, любительниц банных забав, селянок.
Для обучения на конференции-семинаре приехали 200 делегатов из Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Пермского края и Кировской области.
Птенец упал вместе с гнездом из-за сильного ветра.
Авария произошла сегодня днем на трассе Казань – Оренбург недалеко от села пункта Бима.
Команда из России уступила в финале сборной Италии.
Госкомитет РТ по тарифам напомнил жителям республики об увеличении стоимости коммунальных услуг.
Самая маленькая участница Эмилия Гарипова выиграла главную награду – Гран-при Little Miss Planet 2018.
На участке трассы М7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы запланирован ремонт.
Никита Шлейхер на чемпионате страны в Пензе выиграл за день «золото» и «серебро».
21 июняПоцелуй от иранца и рекорд посещаемости «Казань-Арены»: что окружало второй матч чемпионата мира в столице Татарстана
21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения