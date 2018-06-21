В нацпарке «Нижняя Кама» спасли птенца орлана-белохвоста

Птенец упал вместе с гнездом из-за сильного ветра.

(Елабуга, 21 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в национальном парке «Нижняя Кама» орнитолог Ринур Бекмансуров развернул операцию по спасению птенца орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla).

Четыре дня тому назад к нему обратились местные жители. Они рассказали, что видели в Танайском лесу птенца, который бегал возле дерева, а рядом лежало упавшее гнездо. В тот же день орнитолог выехал на место, но найти птицу смог лишь сегодня. Птенца ученый сразу же узнал: оказалось, что 15 мая он окольцевал его – одного из двоих, находившихся тогда в гнезде.

«Второго птенца видели гуляющие в лесу елабужане. Скорее всего, ему удалось ухватиться за ветку и остаться на дереве. Думаю, у него получилось разработать крылья, и он улетел, а вот упавшего птенца нужно вернуть родителям, чтобы они его продолжили подкармливать. Ему больше 70 дней, но, видимо, птенец не успел разработать крылья, и, тем более, он голоден», – отметил Бекмансуров.

Сегодня орнитолог поднялся на дерево, где раньше находилось гнездо, и установил искусственную платформу. Сюда же он поднял птенца и остатки рыб, упавшие вместе с гнездом. «Птица теперь находится в безопасности, она чувствует себя хорошо, к счастью, при падении она ничего не повредила. Родители находятся рядом, они ее дальше будут подкармливать. И думаю, птенец выживет», – рассказал исследователь.

Это уже второй подобный опыт для научного сотрудника нацпарка «Нижняя Кама». В прошлом году вместе с коллегами из Волжско-Камского заповедника он спас двух птенцов орлана.

В мае Ринур Бекмансуров завершил кольцевание орланов в национальном парке «Нижняя Кама» и в Волжско-Камском заповеднике. Из-за отсутствия финансирования ему удалось окольцевать не так много птенцов. По словам ученого, в этом году у этих занесенных в Красную книгу птиц размножение прошло достаточно удачно, во многих гнездах есть птенцы, но из-за частых ветров могут пострадать гнезда, которые находятся на верхушках деревьев.