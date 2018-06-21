Как оценят болельщики чемпионата мира качество связи в Казани?

«Билайн» основательно подготовился к проведению мундиаля в столице Татарстана.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Города, где сегодня проходят первые игры чемпионата мира по футболу, за несколько лет начали готовиться к приему тысяч болельщиков из разных стран: возводились новые и реставрировались уже построенные стадионы, транспортные развязки, аэропорты, железнодорожные вокзалы, гостиницы и прогулочные зоны.

Помимо городской инфраструктуры важной составляющей, по которой иностранные фанаты и российские болельщики будут оценивать пребывание в том или ином городе во время ЧМ, является качество мобильной связи. Как сотовые операторы готовились к приезду большого числа болельщиков и туристов в Казань? На примере одного из операторов связи мы посмотрели, какая работа была проведена на спортивных объектах и объектах туристической инфраструктуры.

На территории стадиона Kazan-Arena, главной площадки футбольного мундиаля в столице Республики Татарстан, для качественного покрытия сетью всех зрительских мест и подтрибунных помещений «Билайн» развернул более 100 базовых станций. Основные технические работы были проведены еще в прошлом году к Кубку конфедераций. В 2018 году оператору оставалось точечно настроить уже установленное телекоммуникационное оборудование, чтобы во время футбольных матчей более 45 тыс. болельщиков могли беспрепятственно выкладывать фотографий ярких моментов и загружать видео с игрой легендарных футболистов, которые войдут в мировую историю спорта.

Во время первого матча мундиаля в Казани между командами Франции и Австралии средняя скорость передачи данных в сети «Билайн» достигала 15 Мб/с. Этого более чем достаточно для общения в мессенджерах, серфинга в Интернете и быстрой загрузки видео в соцсети. Самым пиковым по нагрузке в сети 4G стал период с 12.00 до 13.00, когда болельщики занимали места на трибунах стадиона и делились первыми впечатлениями.

Помимо главной футбольной арены Казани «Билайн» провел масштабное улучшение связи на основных прогулочных зонах города – у Центра семьи «Казан», где расположилась официальная фан-зона чемпионата, и на Кремлевской набережной – обязательном месте к посещению любого туриста в Казани.

На территории Центра семьи «Казан» оператор дополнительно установил десять базовых станций стандарта 3G и 4G на действующей сети, а для обеспечения высоких скоростей мобильного Интернета даже в период повышенной нагрузки на сеть запущена мобильная базовая станция в фан-зоне ЧМ. Здесь жители и гости столицы Татарстана могут посмотреть все матчи в прямом эфире на больших экранах, оперативно делиться со своими близкими и друзьями новостями с футбольных полей.

На Кремлевской набережной оператор также проделал большую работу для улучшения качества сети: были установлены дополнительные сектора, обеспечивающее надежной связью казанцев и гостей города на протяжении всей прогулочной зоны.

В течение апреля-мая 2018 года информационно-аналитическим агентством TelecomDaily было проведено исследование качества услуг сотовой связи на спортивных объектах чемпионата мира по футболу во время тестовых матчей, а также на других объектах туристической инфраструктуры городов проведения футбольного мундиаля.

По итогам независимого тестирования качества сети операторов сотовой связи скорости мобильного Интернета «Билайн» находятся на должном уровне. На самой Kazan-Arena средняя скорость скачивания в сети «Билайн» составила 22 Мбит/с. В аэропорту «Казань» файлы можно загружать на скорости 39,5 Мбит/с, а на территории железнодорожного вокзала, согласно данным TelecomDaily, файлы скачиваются на средней скорости более 11 Мбит/с. Такие показатели позволят футбольным болельщикам при помощи мобильного Интернета следить за всеми спортивными новостями и смотреть онлайн трансляции матчей даже передвигаясь между городами проведения игр, а также делиться во время видеозвонков впечатлениями со своими друзьями за десятки тысяч километров.

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