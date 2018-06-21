В Женеве с большим размахом отпраздновали Сабантуй-2018

На празднике присутствовали соотечественники из Бельгии, Великобритании, Франции, Италии и Германии, представители Татарстана и Башкортостана.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Женеве 17 июня с большим размахом отпраздновали Сабантуй-2018, сообщает Ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш».

На празднике присутствовали соотечественники из Бельгии, Великобритании, Франции, Италии, Германии и разных городов страны-хозяйки, а также представители Татарстана и Башкортостана.

Сабантуй прошел согласно всем национальным традициям. Гости дегустировали традиционные блюда – чак-чак, кыстыбыи и беляши, башкирский мед. Дети и взрослые участвовали в традиционных играх, также работала выставка-продажа национальных сувениров и изделий.

Для проведения национальной борьбы курэш приехал заслуженный судья из Татарстана Анас Халилов. В этом году за первенство боролись представители Италии, Румынии, Молдовы, Франции, Великобритании и других стран. Победителем стал Айбулат Янтурин из Лондона. После основных соревнований дети также смогли побороться – для них был организован небольшой мастер-класс.

На главной сцене праздника были организованы праздничный концерт и показ стилизованной коллекции с национальными элементами от дизайнера и специалиста по национальным костюмам Салимы Усмановой.

Кульминацией праздника стал розыгрыш призов среди посетителей. Главными лотами стали уикенд в Казани с проживанием в четырехзвездочном отеле на двоих, а также ваучер на обед или ужин на двоих на террасе швейцарского ресторана.