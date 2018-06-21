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Очевидцы сняли на видео горящее авто в Челнах

Татар-информ

21 июня 2018, 15:23

Происшествия

На стройке Крымского моста кран насмерть придавил рабочего

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Инцидент произошел между косой и островом Тузла в Темрюкском районе Краснодарского края.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). На стройке Крымского моста кран насмерть придавил рабочего, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщается на сайте СК, 27 мая во время строительства ж/д моста между косой и островом Тузла в Темрюкском районе Краснодарского края крановщик при развороте крана с грузом не убедился, что в зоне маневра никого нет.

В результате бетонщика «Мостострой-11» насмерть придавило контргрузом крана. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти пол неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

 

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