Инцидент произошел между косой и островом Тузла в Темрюкском районе Краснодарского края.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). На стройке Крымского моста кран насмерть придавил рабочего, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщается на сайте СК, 27 мая во время строительства ж/д моста между косой и островом Тузла в Темрюкском районе Краснодарского края крановщик при развороте крана с грузом не убедился, что в зоне маневра никого нет.

В результате бетонщика «Мостострой-11» насмерть придавило контргрузом крана. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти пол неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».