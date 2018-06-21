25 июня жители поселка Осиново отправятся в Швейцарию

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Уже давно ожидаемая ознакомительная поездка в Швейцарию жителей поселка Осиново, рядом с которым планируется построить первый в Татарстане мусоросжигательный завод, состоится 25 июня. Они должны посетить город Люцерн.
«Выбрана эта точка потому, что там используется та же швейцарско-японская технология, что предполагается и здесь. Швейцария – страна, которая славится сырами, шоколадом и чистейшим воздухом. Это пример, который инвестор хочет показать: страна, которая гордится всем этим, не побоялась построить такой завод, и он прекрасно там функционирует», – рассказала сегодня в ходе брифинга в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
В состав делегации войдут активисты от населения, несколько депутатов местных поселений и журналисты. Поездка будет недолгой: к 28 июня – дате, на которую назначены общественные слушания по строительству мусоросжигательного завода в РТ, делегаты должны вернуться.
Инвестор уверен, что участникам поездки будет о чем рассказать и их мнение о современных мусоросжигательных комплексах у них полностью поменяется.
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