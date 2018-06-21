В Татарстане хотят ввести дополнительные меры поддержки личных подсобных хозяйств

Планируется субсидировать строительство теплиц, закладку садов, содержание кобыл старше трех лет.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 39-м заседании Государственного Совета Татарстана V созыва депутаты приняли в первом чтении законопроект, касающийся дополнительных мер господдержки личных подсобных хозяйств.

Предполагается внести изменения в Закон РТ «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории РТ». В частности, планируется предусмотреть субсидии на строительство теплиц, закладку садов, содержание кобыл старше трех лет.

Дополнительные меры господдержки ЛПХ направлены на повышение занятости и улучшение материального положения жителей сельской местности, а также на стабилизацию продовольственного рынка в республике.