Сразу после матча ЧМ-2018 с Испанией пресс-секретарь иранской сборной попал в больницу

Мохсен Могамедкиа поступил в один из госпиталей FIFA в Казани с обострением сердечного заболевания.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Пресс-секретарь сборной Ирана по футболу Мохсен Могамедкиа попал в казанскую больницу сразу после матча с Испанией. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал собственный источник, близкий к организаторам ЧМ-2018 в Казани.

Мужчина почувствовал себя плохо сразу после игры и с обострением сердечного заболевания был доставлен в один из госпиталей FIFA в столице Татарстана.

После всех обследований Мохсен Могамедкиа был отпущен. По словам источника, госпитализация гражданину Ирана не потребовалась.

Матч между сборными Ирана и Испании 20 июня завершился в Казани проигрышем иранцев со счетом 0:1.