Президент Татарстана предложил послу Ирана активизировать контакты в экономической сфере

Рустам Минниханов предложил иранским бизнесменам обдумать возможность выхода на российский рынок.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в России Мехди Санаи в Доме Правительства РТ предложил активизировать работу по укреплению экономических связей, отметив их недостаточный на настоящий момент уровень. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов заметил, что Татарстан высоко ценит отношения с исламской республикой в рамках российско-иранского сотрудничества. По его словам, большая работа по налаживанию взаимодействия с исламскими странами ведется в рамках Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Кроме того, актуальны использование инструментов исламского банкинга и халяльный образ жизни. Он также предложил иранским бизнесменам обдумать возможность выхода на российский рынок, так как они производят много товаров, востребованных в РФ.

Укреплять отношения с Ираном Татарстану помогают исторические корни и сложившиеся традиции, заметил Минниханов. Он напомнил о своих неоднократных визитах в эту страну и о работе Генерального консульства ИРИ в Казани, а также об установленных РТ межрегиональных связях с такими иранскими провинциями, как Хорасан-Резави и Восточный Азербайджан.

Лидер республики также упомянул недавнее открытие Болгарской исламской академии и пообещал прибегнуть к опыту иранских богословов.

Кроме того, Президент РТ отметил достойную игру сборной Ирана в матче с командой Испании накануне на стадионе Kazan-Arena и вспомнил о прошедшем в Казани концерте иранского симфонического оркестра, который поспособствовал укреплению культурных связей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в ответ поблагодарил за теплый прием, оказанный иранской делегации в Казани. Он отметил сложившиеся дружеские отношения Татарстана и Ирана, обратив особое внимание на сферу образования. Сейчас в татарстанских вузах учатся около 250 иранских студентов, наблюдается тенденция к увеличению их числа.