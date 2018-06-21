Очевидцы сняли на видео горящее авто в Челнах

В результате инцидента ожоги получил водитель и пассажир автомобиля.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео «ГАЗель», загоревшуюся на ходу в Челнах.

Свидетели аварии попытались ликвидировать пожар своими силами, однако огнетушитель не помог. По предварительной версии, у автомобиля взорвался газовый баллон.

Очевидцы сообщили, что в результате инцидента ожоги получил водитель и пассажир «ГАЗели».

Подробности и последствия случившегося уточняются.