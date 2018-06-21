Казанский фильм о больничных клоунах победил на международном кинофоруме

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Фильм казанских кинематографистов о больничных клоунах победил в номинации «Телесюжет» на третьем открытом кинофоруме «Благотворительность в объективе», сообщают создатели картины.
На конкурс, который состоялся в Москве, были присланы 173 работы, в финал прошли 44 видеосюжета. Участниками форума стали кинематографисты из разных регионов России, а также из Беларуси и Таджикистана.
Призы для награждения предоставили кинорежиссеры Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Николай Бурляев, Владимир Бортко.
Фильм «Больничные клоуны» снял казанский продюсерский центр «Национальная корпорация». Автором идеи выступил Дмитрий Хафизов, режиссером стала Наталья Панкратова. Фильм рассказывает о важности и пользе работы больничных клоунов для слабослышащих ребят. Клоуны поднимают малышам настроение и помогают им не скучать. Сюжет собрал много добрых слов от зрителей, участников и жюри конкурса.
Победителям вручены почетные кубки кинофорума «Благотворительность в объективе».
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Фильм рассказывает о важности и пользе работы больничных клоунов для слабослышащих ребят.
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