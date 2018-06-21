Лилия Галимова: Пенсионная реформа в РФ направлена на увеличение размера пенсий

Пополнение бюджета страны, необходимое для реализации социальных инициатив, требует роста трудоспособного населения.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Пенсионная реформа, инициированная федеральным Правительством, направлена на увеличение пенсий неработающих пенсионеров, уверена официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Мы видим желание Правительства России решить вопрос увеличения пенсий для неработающих пенсионеров. Возможность увеличения они видят исключительно из бюджета. А пополнение бюджета возможно только при большом количестве трудоспособного населения», – отметила она на брифинге в Доме Правительства РТ.

В настоящее время обсуждение инициативы на уровне регионов Галимова сочла преждевременным: «Предлагаем дождаться заседания Госдумы, на котором будут представлена все аргументация». После того, как законопроект будет обсужден и принят в первом чтении, он поступит на рассмотрение в регионы.

«Инициативу Правительства мы видим исключительно в вопросах выстраивании системы на перспективу. Переходный период составляет лет для мужчин и 16 лет для женщин. По прогнозам Росстата, за это время средняя продолжительность жизни должна увеличиться так, что предлагаемый пенсионный возраст в этом временном периоде укладывается как норматив», –добавила Лилия Галимова.