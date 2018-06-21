Перед Верховным судом РТ предстал челнинец, обвиняемый в организации убийства сестры из-за квартиры

Сотрудник ЧОП заставил коллегу найти исполнителя, который в обозначенный день ворвался в квартиру жертвы, ударил ее ножом и задушил.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Перед Верховным судом РТ предстал челнинец, которого обвиняют в организации убийства сестры из-за квартиры, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в период с 2016 года по 2017 год челнинец решил убить свою сестру, чтобы получить в собственность ее квартиру. Изначально родственникам в наследство от матери досталась двухкомнатная квартира, которую сестра продала и, добавив деньги, приобрела однокомнатную квартиру для себя и малосемейку для брата. Брат такой расклад посчитал несправедливым, часто угрожал расправой. В итоге решил воплотить свой замысел в жизнь.

С этой целью мужчина, работавший сотрудником ЧОП, предложил своему 47-летнему коллеге убить сестру за 100 тысяч рублей, но получил отказ. Тогда он начал настаивать на том, чтобы тот нашел исполнителя вместо себя, а за отказ грозился, что потребует вернуть ему долг и доложит начальству о его пристрастии к наркотикам. Вскоре исполнитель был найден.

11 августа прошлого года организатор распорядился об убийстве, а сам, чтобы создать себе алиби, остался работать в ночную смену. Получив фото жертвы и ключ от домофона, злоумышленник спрятался на чердаке дома и ждал там всю ночь. Утром, когда женщина открыла входную дверь, исполнитель ворвался в квартиру, ударил ее канцелярским ножом в руку и в шею, а затем задушил женщину и сбежал. В дальнейшем пособник и исполнитель получили от организатора по 50 тысяч рублей.

Сегодня в Верховном суде РТ начинается рассмотрение дела в отношении всех троих участников преступления. Их обвиняют по статьям «Организация убийства, совершенного из корыстных побуждений и по найму», «Пособничество в убийстве», «Убийство» и «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия».