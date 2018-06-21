В Татарстане определили единственного поставщика медицинских средств

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Фото: архив tatar-inform
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В качестве единственного поставщика лекарственных и других медицинских средств в организации здравоохранения республики определено предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана». Сегодня на 39-м заседании Государственного Совета РТ V созыва был принят законопроект о внесении изменений в статью республиканского закона о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан.
Организация будет обеспечивать лекарственными и иными средствами не только медицинские организации, но и граждан, а также ремонт и техническое обслуживание медицинской техники.
В настоящее время учреждение осуществляет эти полномочия на основании распоряжения Кабинета Министров РТ.
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