В Татарстане определили единственного поставщика медицинских средств

Поставщиком определено предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В качестве единственного поставщика лекарственных и других медицинских средств в организации здравоохранения республики определено предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана». Сегодня на 39-м заседании Государственного Совета РТ V созыва был принят законопроект о внесении изменений в статью республиканского закона о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан.

Организация будет обеспечивать лекарственными и иными средствами не только медицинские организации, но и граждан, а также ремонт и техническое обслуживание медицинской техники.

В настоящее время учреждение осуществляет эти полномочия на основании распоряжения Кабинета Министров РТ.