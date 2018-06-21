Обновленный ДК Ленина примет фестиваль анимационного кино стран Вышеградской четверки

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Казани в кинозале Культурно-досугового комплекса имени В. И. Ленина, обновленном ДК Ленина, пройдет IV фестиваль анимационного кино стран Вышеградской четверки «А4», анонсирует пресс-служба дирекции «Время кино».
С 26 по 30 июня 11 фильмов молодых режиссеров из Венгрии, Чехии, Польши и Словакии покажут, как научиться передавать любовь с помощью цвета, нарисовать жизнь после смерти, объяснить суть даосизма за две минуты и обрести вдохновение. Цифровая анимация расскажет также о взаимоотношениях, любви и привязанности, памяти и поиске себя. 26 июня гостем первого показа кинофестиваля станет киновед, преподаватель истории кино, куратор кинопрограмм и постоянный спикер подобных мероприятий Адиля Хайбуллина.
«Мы рады возможности представить российской публике новинки короткометражной анимации. Каждый из фильмов подборки – это уникальный творческий взгляд, нередко закаленный опытом европейских фестивалей и киносмотров. С другой стороны, объединенные, эти фильмы представляют срез единого творческого пространства Вышеградской группы – квартета стран, самым активным образом взаимодействующего в области культуры и просвещения», – прокомментировала предстоящие показы фестиваля директор Венгерского культурного центра Анита Хедьи.
Часть картин представлена не в цветном, а в черно-белом цвете для усиления авторской мысли, что позволяет сосредоточиться на деталях. К таким фильмам относится польская анимация о сложных отношениях матерей и взрослеющих сыновей «О, мама!». Каждый из эпизодов снят как полустертое воспоминание. А венгерский фильм «Остров-Вулкан» режиссера Анны Каталин Ловрити, участник официального конкурса Берлинского международного фестиваля, наоборот, перемещает зрителя в сказочный тропический лес с буйством красок, которое созвучно представленным в нем страстям.
В программе также присутствует почти хоррор о невозможности человека примириться со своим внешним обликом – фильм «Чужое тело» режиссера Марта Магнуска. Венгерская картина «Горгона» Миклоша Фелвидеки – оживший комикс с резкими ракурсами и неожиданной развязкой. Алжбета Гебелова из Чехии представила смешную и тонкую пародию на популярный в большом кино жанр – анимационную мокьюментари «История приведения» о призраке, ищущем свой прижизненный образ.
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