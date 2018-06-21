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Татар-информ

21 июня 2018, 14:26

Спорт

Азмун готов уйти из сборной Ирана из-за критики болельщиков

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Фото: Михаил Захаров

Футболист казанского «Рубина» заявил, что считает критику иранцев в свой адрес незаслуженной.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Форвард казанского «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун заявил, что готов прекратить выступления в национальной команде из-за критики болельщиков. Об этом сообщает Insa.ir.

Иранцы 20 июня в Казани проиграли сборной Испании в матче чемпионата мира. Азмун назвал критику болельщиков в свой адрес незаслуженной. «Меня критикуют иранцы, потому что они думают, что я не прикладываю никаких усилий. Но болельщики не знают, сколько я работаю. Я в сборной, чтобы бороться вместе с командой и сделать жителей Ирана счастливыми. Я радовал их в матчах квалификации к чемпионату мира, и моя задача в том, чтобы продолжать это делать и на турнире в России. Но если люди так недовольны моим выступлением, я не буду играть за сборную после чемпионата мира», – заявил футболист.

Несмотря на поражение от испанцев, игрок верит в способность своей команды выйти в плей-офф чемпионата мира. «Мы должны сосредоточиться на следующей игре. У нас, как и у Испании и Португалии, все еще есть шансы выйти из группы. Мы хотим порадовать наших болельщиков победой над Португалией», – подчеркнул Азмун.
 

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