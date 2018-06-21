Азмун готов уйти из сборной Ирана из-за критики болельщиков

Рекомендуем
Фото: Михаил Захаров
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Форвард казанского «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун заявил, что готов прекратить выступления в национальной команде из-за критики болельщиков. Об этом сообщает Insa.ir.
Иранцы 20 июня в Казани проиграли сборной Испании в матче чемпионата мира. Азмун назвал критику болельщиков в свой адрес незаслуженной. «Меня критикуют иранцы, потому что они думают, что я не прикладываю никаких усилий. Но болельщики не знают, сколько я работаю. Я в сборной, чтобы бороться вместе с командой и сделать жителей Ирана счастливыми. Я радовал их в матчах квалификации к чемпионату мира, и моя задача в том, чтобы продолжать это делать и на турнире в России. Но если люди так недовольны моим выступлением, я не буду играть за сборную после чемпионата мира», – заявил футболист.
Несмотря на поражение от испанцев, игрок верит в способность своей команды выйти в плей-офф чемпионата мира. «Мы должны сосредоточиться на следующей игре. У нас, как и у Испании и Португалии, все еще есть шансы выйти из группы. Мы хотим порадовать наших болельщиков победой над Португалией», – подчеркнул Азмун.
Следующая новость
Казанский клуб продолжает летнюю селекцию, создавая контуры новой команды.
ПАО «Камгэсэнергострой» задолжало 483 сотрудникам оплату труда за март и апрель.
Прокуратура потребовала устранить нарушения и наложила арест на имущество двух организаций-должников.
Участники клуба «Простор» и «Лилия» подготовили литературно-музыкальную программу, посвященную жизни, творчеству и подвигу поэта-героя Мусы Джалиля.
Певица исполнит для жителей и гостей города известные всем хиты.
После проверок Счетной палаты наказаны 72 должностных лица, трое – уволены.
«ГАЗель» загорелась на ходу у поворота на строительную базу.
Площадка стала пилотным проектом для Автограда.
Китайская компания PAX Technology Limited является мировым лидером на рынке банковских платежных терминалов.
68-летнего казанца ищут при помощи беспилотного летательного аппарата «Фантом-3».
Тихону Апокалипсису и его предполагаемым сообщникам продлили домашний арест и содержание в СИЗО по делу о похищении, избиении и вымогательстве.
Защитник испанской команды перед матчем против Ирана на Kazan-Arena поднял с газона птицу и помог ей улететь.
За первое полугодие парламент республики принял 40 законов и более 200 постановлений.
Делегация из Татарстана планирует посетить мусоросжигательный завод в городе Люцерне.
Потребительская корзина по составу продуктов питания и объему потребления соответствует той, которая была утверждена в 2013 году.
За семь месяцев работы в Республиканский фонд поддержки поступило более 4,5 тысячи заявлений.
58-летнего руководителя фирмы «Камстройпроект-МК» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Все акции АО «Мир Бизнес Банк» принадлежат крупнейшему иранскому госбанку.
Ахмет Саттар скончался 14 июня в Анапе во время лечения и 17 июня был похоронен в родной деревне Кочко-Пожарки Нижегородской области.
21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения